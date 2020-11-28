شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يحتفل بفوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا بأغنية "يباركوكى الحبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان اللبناني وليد توفيق، بفوز النادى الأهلى بدورى أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعته بنظيره نادى الزمالك والتي انتهت نتيجته بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت مساء أمس على ستاد القاهرة الدولى.

ونشر الفنان وليد توفيق، أغنيته "يباركوكى الحبايب"، والتي تقول كلماتها "بلدي يا أم العجايب، تعظيم من غير كلام، أنا بيكي وفيكي دايب، مصر يا أم السلام".، وعلق أسفل الفيديو قائلا، "الف مبروك للنادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا".

وكان المطرب اللبنانى وليد توفيق شارك متابعيه على موقع تويتر، أغنية بعنوان "أنا حبى فى رسول الله"، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

من ناحية أخرى حل النجم اللبنانى وليد توفيق ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل جمال عبد الناصر، وقال وليد فى بداية حديثه: "البسمة على وجهونا لكن قلبنا بيدمع على أحلى مدينة فى الدنيا اللى بيحبوها الدول العربية بيروت نزلت شوفت دموع الناس وخلينا مع بعض نعزى أهالى الضحايا الشهداء وربنا يشفى جراح المصابين واستقالة الحكومة اللبنانية لا تفرق معنا اللى بيروح بيجى غيرهم بس لازم يتحاسبوا لأنهم هما كانوا السبب في اللى حصل في أجمل مدينة لازم المسئول يتحاسب من ما يكون من رأس الهرم إلى تحت واللى حصل تسيب و عدم مسئولية".

كما وجه وليد توفيق الشكر إلى مصر لوقوفها بجانب لبنان في محنتها، قائلا: "كل الشكر إلى مصر الحبيبة للوقوف بجانبنا وكلمة شكر قليلة لكل الأيادى البيضاء وكل الدول العربية اللى وقفت جنبنا بهذه المحنة ولازم كله يتحاسب، وانحنى إلى مصر لوقوفها بجانبنا والتحية إلى رئيس مصر عبد الفتاح السيسى".