شكرا لقرائتكم خبر عن هاكونا ماتاتا.."ذا روك" يشاهد lion king مع ابنته ويوثق اللحظة بفيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على توثيق لحظاته الشخصية مع ابنته، بمشاهدة فيلم الأنيمشن الشهير The Lion King، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يشاهد الفيلم المفضل لابنته "تايا"، وهي تقوم بترديد أغنية "هاكونا ماتاتا" الشهيرة في الفيلم ويجاريها والدها في الغناء.

يأتي هذا الفيديو بعد رساله جونسون، للنجم العالمى مايكل بي جوردن، بعد فوزه بجائزة أكثر الرجال جاذبية على كوكب الأرض، والتي تم منحها له من قبل مجلة People، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهنأهه بشكل ساخر بعد أن أضاف ايموشن "البوكس".

وكان النجم العالمي داوين جونسون، قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من فيلمه القادم Red Notice، نهاية الأسبوع الماضى، والمقررعرضه على شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية العام المقبل، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو فى كامل أناقته قبل خوض عملية سرقة جديدة من التي سيقودها في العمل الجديد.

ولم تكن تلك هي الصورة الاولي التي يشاركها جونسون من كواليس فيلمه الجديد، فسبق ونشر منذ ايام صورة له وهو يرتدي ملابس باللون الأسود، في ظهورمختلف يبدو ضمن عملاء FBI، وكان النجم العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، استعاد مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة.



