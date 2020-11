شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كشفت شارون ستون حبها لمارلين مونرو وسعيدة بعملها فى سن الـ62 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة العالمية شارون ستون رمز للجمال والجاذبية وذلك بالرغم انها تبلغ من العمر (62 عاما) لكن فى الحقيقة هى قادرة على إبراز جمالها وجاذبيتها دون بذل مجهود.

نشرت شارون ستون صورة مذهلة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" التى تضم أكثر من 2.3 مليون شخص، أظهرت الصورة جسدها الممشوق وكانت تجلس على احدى اذرع الاريكة، وتظهر فى الخلفية صورة ضخمة على الحائط لنجمة الأغراء الشهيرة مارلين مونرو وهو ما يبرز مدى حب ستون لمارلين.

اختارت شارون تون فى الصورة التى أبهرت مرتادى صفحتها أن ترتدى "bodysuit" باللون الأسود وجاكت متداخل الألوان وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Dolce & Gabbana " من مجموعة تصميمات "خريف / شتاء " 2020.

علقت شارون ستون على الصورة: "أرسل لى صديقى ومصمم الأزياء اللامع باريس ليبى هذا اليوم، أنا لست مندهشة فقط، بل ممتنة لأننى ما زلت أعمل كعارضة فى عمر الـ 62 عاما.



النجمة شارون ستون

يذكر أن شارون ستون قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها: " The Year of Getting to Know Us " و" The Mule " و" Fading Gigolo " و" Life on the Line "، و غيرهم .