شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة لـ"الخليج 365": أغانى المهرجانات لا تصلح للأصوات النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المطربة التونسية لطيفة واحدة من الأصوات النسائية المتميزة فى العالم العربى، حيث نجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة بعد مشوار طويل متميز تخطى الـ 20 عاما، ومؤخرا تم اختيارها للمشاركة فى مبادرة "صوتك" لتكون بمثابة عرابة للمبادرة التى تهدف لدعم الأصوات النسائية فى الوطن العربى.

النجمة لطيفة قالت فى حوارها لـ"الخليج 365"، إنها وافقت على المشاركة فى مبادرة صوتك، لدعم الأصوات النسائية العربىة، حيث علقت قائلة: "نحتاج فى العالم العربى للاهتمام بالأصوات النسائية بصورة كبيرة، خاصة أن هناك أصوات لا تعرف كيفية السير فى الطريق الصحيح، وذلك رغم ما يوفره هذا العصر من تسهيل أمور عديدة بسبب التكنولوجيا".

وعما تستطيع تقديمه لتلك المبادرة أو غيرها من المبادرات خلاف ما تقدمه برامج اكتشاف المواهب، قالت لطيفة: "المبادرة مهمة، وفى نفس الوقت برامج اكتشاف المواهب هامة، ولكن لأننا فى عصر الإنترنت، الذى يجعل أى فرد قد ينطلق ويصبح مشهورًا وناجحًا إذا ما وضع الموبايل بجانبه فالعالم كله هيشوفه، فهنا أهمية المبادرة، بالإضافة إلى الاستعانة بى فأنا سوف أمنحهم خبرة أكثر من 20 سنة فى المجال الفنى وكل ما مررت به".

وعن النصائح التى تقدمها لطيفة لأى موهبة نسائية صغيرة تقابلها، قالت الفنانة التونسية: "هناك ثلاثة أمور أولها الالتزام، ثانيًا الثقافة الموسيقية، ثالثًا الحب الدائم للفن والشغف به"، وعن رؤيتها لوضع الأصوات النسائية فى الوقت الحالى، أوضحت: "للأسف لا يتواجدوا بالصورة المطلوبة، وهناك أمور أحيانًا ما تكون خارجة عنهم، وتحول ما بينهم وبين النجاح، وانتشار نوعية الأغانى التى تعرف بالمهرجانات، ورغم تقبلنا لكافة الأشكال الموسيقية، إلا أن الموهبة النسائية لن تتمكن من الانتشار بهذه الطريقة، ولو غنت مهرجان أنا شخصيًا لن أتقبلها، وبالتالى لا يتواجد الصوت النسائى خلال تلك الفترة تحديدًا بالشكل المعتاد فى الأجيال السابقة".

وعما إذًا كانت ترى لطيفة وجود فجوة كبيرة بين الأصوات النسائية حاليًا وبين جيل نجمات مثل سميرة سعيدة، نجوى كرم، وغيرهن من النجمات، قالت لطيفة: " الأمر منذ فترة طويلة، وهناك أصوات نسائية قوية مثل أم كلثوم ثم عزيزة جلال إلى جوليا بطرس وفيروز وماجدة الرومى والأصوات النسائية الكبيرة التى تصدرت المشهد الغنائى وكانت تتخطى الرجال أحيانًا على الساحة الفنية ولكن زادت الفجوة حاليًا، للأسف لم تتمكن تلك المواهب من ترك بصمة فى الشارع، واللى ما تسيبش بصمة تبقى ما غنتش".

وعن فكرة التباهى بعدد المشاهدات أو مرات الاستماع على الإنترنت، قالت لطيفة: " أنا كـ لطيفة المهم عندى الشارع وليس الأرقام على الإنترنت، لأن هناك أرقام تكون غير واقعية، وغير طبيعية، لذا فدومًا ما أقول أن نجاح الأغنية معناه أن الناس تغنيها فى الشارع وتحفظها، وهذا الأمر لا يحدث للأسف".

وعن النماذج النسائية التى تنصح المواهب النسائية فى مبادرة "صوتك" بالتعرف عليها واتخاذهن قدوة سواء عالميًا أو عربيًا، قالت لطيفة: "عالميًا أنصح أى شابة ترغب فى الغناء، وأن تصبح نجمة أن تشترى السيرة الذاتية للمطربة سيلين ديون ليروا كيف بدأت من الصفر حتى وصلت لما وصلت إليه فى العالم كله، فمن فنانة بسيطة عندها هواية طورت نفسها، أيضًا لابد من الاستفادة من شخصية بحجم أم كلثوم وكيف بدأت من قرية صغيرة، أن تصل لما وصلت إليه، وتعليمها على يد شخصيات مثل زكريا أحمد والسنباطى، أيضًا هناك فيروز وشادية، وغيرهن من أعداد لا تعد ولا تحصى من أصوات نسائية كثيرة علمتنا الفن باحترامهن وثقافتهن حيث كانت أم كلثوم وفيروز على سبيل المثال من هواة الشعر ومحبيه".