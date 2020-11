شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث أولسن تبدأ تصوير مشاهد Doctor Strange in the Multiverse of Madness والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض الصحف الأجنبية، عن عودة النجمة العالمية إليزابيث أولسن، إلى استكمال باقي مشاهدها في فيلمها الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness، التي تم تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل اللحاق بالسباق الزمني والوصول لدور العرض بالفيلم في مارس 2022. يأتى هذا بعدما كانت قد قررت الشركة المنتجة للفيلم منذ فترة تأجيل الفيلم إلى نوفمبر 2021، ولكن استمرار توقف التصوير بسبب فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في التأجيل للمرة الثانية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة من جديدة للشوارع. تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن. ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder الذي تم تأجيله لمدة أسبوع من 11 فبراير عام 2022 إلى 18 فبراير 2022، بسبب توقف عملية التصوير في الكثير من الأماكن.

كانت هذه تفاصيل خبر إليزابيث أولسن تبدأ تصوير مشاهد Doctor Strange in the Multiverse of Madness لهذا اليوم



الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع