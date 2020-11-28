شكرا لقرائتكم خبر عن الكورونا لم تمنع باد بانى من استكمال نشاطاته الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إصابة النجم العالمى باد بانى " Bad Bunny " بفيروس كورونا " COVID19 " لم تعطله فى أخذ المزيد من الخطوات والمشاركات الفنية وهوعكس ما توقعه الجميع بضرورة أخذ قسط كافى من الراحة مع الالتزام ببروتوكول العلاج .

شارك باد بانى فى برنامج " The Tonight Show " مع المذيع الشهيرجيمى فالون ليقدم أغنيته السينجل " Yo Visto Así" و ذلك من منزله قبل ساعات معدودة من إطلاق ألبومه الجديد " El Ultimo Tour del Mundo " الذى كان بمثابة مفاجأة لقطاع كبير من عشاقه و محبيه من المعنيين بالموسيقى و الغناء .

وكان باد بانى قد طرح أمس ألبومه " El Ultimo Tour del Mundo " الذى ضم 16 أغنية ، و حسب التقارير المتداولة أن الألبوم تمت كتابة أغنياته وتسجيله خلال فترة الحجر الصحى لـ COVID-19 .



bad bunny

وكان غياب باد بانى عن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "American Music Awards " لعام 2020 الذى أقيم مؤخرا بمثابة صدمة للكثيرين حيث كان من المقرر أن يشارك بهذا الحدث الفتى الضخم إلا أن إصابته بفيروس كورونا " COVID-19 " أجبرته على إلغاء مشاركته وعدم حضور الحفل .

وقالت شركة Acoustyle Communication الشركة التى تمثل Bad Bunny، فى بيان "فى الأصل باد بانى يستعد لتقديم أغنيته " Dákiti " مع Jhay Cortez على الهواء مباشرة لأول مرة فى AMAs، لكن للأسف، جاءت نتيجة اختبار الفنان إيجابية لـ COVID-19 ، ما أجبره على إلغاء العرض".