- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكورونا لم تمنع باد بانى من استكمال نشاطاته الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إصابة النجم العالمى باد بانى " Bad Bunny " بفيروس كورونا " COVID19 " لم تعطله فى أخذ المزيد من الخطوات والمشاركات الفنية وهوعكس ما توقعه الجميع بضرورة أخذ قسط كافى من الراحة مع الالتزام ببروتوكول العلاج .
شارك باد بانى فى برنامج " The Tonight Show " مع المذيع الشهيرجيمى فالون ليقدم أغنيته السينجل " Yo Visto Así" و ذلك من منزله قبل ساعات معدودة من إطلاق ألبومه الجديد " El Ultimo Tour del Mundo " الذى كان بمثابة مفاجأة لقطاع كبير من عشاقه و محبيه من المعنيين بالموسيقى و الغناء .
وكان باد بانى قد طرح أمس ألبومه " El Ultimo Tour del Mundo " الذى ضم 16 أغنية ، و حسب التقارير المتداولة أن الألبوم تمت كتابة أغنياته وتسجيله خلال فترة الحجر الصحى لـ COVID-19 .
bad bunny
وكان غياب باد بانى عن حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "American Music Awards " لعام 2020 الذى أقيم مؤخرا بمثابة صدمة للكثيرين حيث كان من المقرر أن يشارك بهذا الحدث الفتى الضخم إلا أن إصابته بفيروس كورونا " COVID-19 " أجبرته على إلغاء مشاركته وعدم حضور الحفل .
وقالت شركة Acoustyle Communication الشركة التى تمثل Bad Bunny، فى بيان "فى الأصل باد بانى يستعد لتقديم أغنيته " Dákiti " مع Jhay Cortez على الهواء مباشرة لأول مرة فى AMAs، لكن للأسف، جاءت نتيجة اختبار الفنان إيجابية لـ COVID-19 ، ما أجبره على إلغاء العرض".
كانت هذه تفاصيل خبر الكورونا لم تمنع باد بانى من استكمال نشاطاته الفنية.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.