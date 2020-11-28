شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة نادرة.. نجل شقيق شادية يحيى ذكرى رحيلها الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا خالد شاكر نجل شقيق النجمة الكبيرة شادية، ذكرى رحيلها الثالثة، التي رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر عام 2017 ، معربا عن اشتياقه لها ولأفراد أسرته، ونشر خالد صورة نادرة له معها عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا:" أعز الناس ربي أسألك أن تظلهم تحت ظلك، وأسألك أن تطيب ثراهم وأن تكرم منزلتهم ومثواهم، وأن تسكنهم في الجنة وتجعلها سكنًا لهم ومأواهم وحشتوني".



خالد شاكر

يحل اليوم السبت، الذكرى الثالثة لوفاة النجمة الكبيرة شادية، وتحظي النجمة القديرة الراحلة شادية، بعائلة فنية متكاملة، فشقيقتها هي الفنانة عفاف شاكر زوجة الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي، تزوجا عام 1947 بعد مشاركتهما في بطولة فيلم "غنى حرب"، لتنشأ بينهم علاقة حب انتهت بالزواج بعد عرض الفيلم بعدة أسابيع، لتبتعد عن التمثيل بعد زواجها، حتى طلاقها عام 1950 في زيجة لم تستمر سوي لثلاثة سنوات فقط، لتتزوج بعده طبيب سوداني يدعى رؤوف إبراهيم وهاجرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ان رحلت عن عالمنا عام 30 مايو الماضي في أمريكا عن عمر يناهز الـ 90 عاماً.

وكانت قد تحدثت شادية خلال لقاء تليفزيوني، عن كواليس وتفاصيل أغنيتها الأشهر " يا حبيبتي يا مصر "، قائلة "أن الأغنية خرجت من جلسة جمعتها بالشاعر محمد حمزة والملحن بليغ حمدي فقد سمع حمزة بليغ يقول يا حبيبتي يا مصر فالتقط الجملة وقام بكتابة الأغنية كاملة في جلسة ولحنها بليغ أيضا في تلك الجلسة، وقالت شادية أيضا أن كلمة مصر كانت وقتها ليس لها وجود في الاغنية المصرية".

وعن "شجرة شادية" التي يعرفها عائلتها والمقربون منها، فهي شجرة أمام منزلها على النيل، وأغنية "يا حبيبتي يا مصر" هي سبب تعلقها بها، دائما تراها وتتخيلها عندما تغني "ولا شاف النيل في أحضان الشجر"، ويذكر أن الفنانة شادية غنت "يا حبيبتي يا مصر" عام 1970، وساهمت كثيرا في استرجاع الثقة وحب الوطن مرة أخرى بعد الشعور بالهزيمة التي هزت الثقة فى 1967 وأحبطت الكثير من النفوس.