شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر "فى بيتنا رجل " يظهر فى فيلم صوفيا لورين The life ahead.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهربوستر فيلم "في بيتنا رجل" للمخرج هنري بركات في إحدى لقطات الفيلم الايطالي The life ahead أحدث أفلام صوفيا لورين الذي تدور أحداثه بالقرب من إحدي الشواطئ الإيطالية حيث تستقبل إحدى الناجيات من المحرقة طفلا يبلغ من العمر 12 عامًا قام بسرقتها .



بوستر فيلم في بيتنا رجل

المخرج السينمائي المصري أحمد نادر هو أول من لفت النظر لهذه اللقطة وكتب علي صفحته انطباعه حول ظهور البوستر في هذا الفيلم بالذات فهو يري أنه لم يكن اعتباطا بل كان اختيار ذكي له علاقة بقصة الفيلم ففكرة الفيلم عن طفل يتيم بيعيش في بيت غريب مع سيدة والطفل ده مسلم حاد الطباع والمزاج وبيتم ترويضه وبتنشأ علاقة حب بينه وبين السيدة كأم بتدفعه انه يفي بوعده والفيلم بيحاول إيجاد مساحات مشتركة بين ضحايا اليهود الناجين من الهلوكوست مع المسلمين اللي مهمش مكان في المجتمعات الغربية ويتجه للجريمة.



صوفيا لورين

ووجود البوستر كان إحياء لذاكرة الطفل ان المسلمين لهم جذور بعيدا عن العنف من خلال رجل مسلم طيب جزائري بيعلم الطفل معنى الشجاعة والحب والعمل والبوستر ده كان متعلق في محله، خاصة أن الفيلم المصري عن شاب ثائر بيعيش في بيت ناس ميعرمفهمش وبتنشأ علاقة بينه وبينهم ووبيعيش الحياة الاسرية الدافئة وبيوفي بوعده مع من يحب حتى لو بيخاطر بحياته، فالفيلم تاريخ من النضال والبحث عن الذات وليس نكران الذات والسير في اتجاه خاطئ.