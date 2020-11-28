شكرا لقرائتكم خبر عن أعظم من غنت للوطن .. تعرف على أشهر أغانى شادية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة شادية واحدة من فنانات الزمن الجميل وصاحبة موهبة مميزة فى الغناء والتمثيل استطاعت من خلالها أن تحصد حب الجمهور فى كافة أرجاء الوطن العربي، فهى صاحبة تاريخ كبير فى السينما المصرية وفى الأغانى الوطنية وارتبطت أغانيها دائمًا بالأعياد والمناسبات الوطنية، خلال مسيرتها الفنية.

اليوم هو ذكري رحيل الفنانة الكبيرة متعددة المواهب شادية التي نجحت كمطربة وكممثلة بنفس الدرجة وكانت من أجمل الأصوات المصرية وكانت سيدة الغناء العربي أم كلثوم تؤكد أنها حينما تستمع لصوت جميل فإنها تذهب لسماع صوت شادية .

وفى ذكرى رحيلها نستعرض أهم 5 أغانى وطنية لها فى السطور التالية: "ياحبيبتى يامصر"

"يا حبيبتى يا مصر" من أشهر الأغانى للراحلة شادية، فنادرًا حينما تجد أحدًا لا يعرفها فالجميع يرددها، بمجرد سماع ألحانها، ويرددها المصريون جميعًا فى كافة مناسباتهم الوطنية، وتعد واحدة من الأغانى التى يحتفل بها المصريون عند الاحتفال بفوز المنتخب المصري، فى أى مباراة لكرة القدم أو أى مناسبة أو احتفال وطنى.

"مصر اليوم فى عيد"

"مصر اليوم في عيد" قدمتها شادية ومن كلماتها "مصر اليوم فى عيد ياللي من البحيرة وياللي من آخر الصعيد، ياللي من العريش الحرة أو من بور سعيد هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد، سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد"، الأغنية كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.

"يا أم الصابرين"

وقدمت شادية أغنيتها الوطنية "يا أم الصابرين" لتعبر بها عن أمهات الشهداء في مصر، الأغنية من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان بليغ حمدي.

"بلدى يابلدى"

ومن ضمن الأغانى الوطنية لشادية أغنية "بلدي يا بلدي"، وتقول كلماتها : "يا بلدي يا حبة عيني يا بلدي يا أبويا وأمي وولدي يا عزيز عيني وعيني بتحرس بلدي» فهى واحدة من أشهر أغانيها الوطنية، والأغنية كلمات الشاعر محمد نجيب، وألحان محمد الموجي.

وأغنية "بلد السد" من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، وتقول كلماتها "أصلي حكيت له حكاية بجد حصلت لما رحنا نزور بلد السد أبو باب مسحور اللي بيبني الهوا والنور واللي هيروي الأرض البور بلد الخير وبلد السعد".