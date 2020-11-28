شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تتألق فى حفل Studio 2054 الافتراضى وتحظى بملايين المشاهدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية دوا ليبا، الأنظار إليها، خلال الساعات الماضية من مختلف أنحاء العالم، بعد ظهورها في حفلتها الافتراضية في الحدث الفني Studio 2054، بمشاركة عدد كبير من النجوم والراقصين، لتقدم عرض افتراضي حظي بملايين المشاهدات من متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انسترجرام البالغ عددهم أكثر من 55.4 مليون مشاهدة.

وشاركت دوا ليبا البالغة من العمر 25 عاما، متابعيها وجمهورها عبر مختلف حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا، بلقطات من حفلتها الافتراضية، بمشاركة عدد من النجوم بـ " Studio 2054من أبرزهم النجم العالمى ألتون جون، والنجمة العالمية FKA twigs، كذلك النجمة العالمية كيلى مينوج شاركتها في تقديم دويتو غنائى، بالإضافة إلى باد بانى وجى بالفين وتاينى.

دوا ليبا



دواليبا 2 دواليبا 2

وكانت قد وثقت نجمة البوب الشهيرة، لحظة معرفتها بترشيحها لستة جوائز في الدوري الـ 63 من حفل توزيع جوائز الـ Grammy 2021، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو تظهر من خلاله وهي في حالة بكاء شديد من فرحتها بترشحها لستة جوائز هذا العام وهو ما يعد إنجاز كبير لها في تاريخها.