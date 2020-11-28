شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وأسرة عاصى الحلانى يهنئونه بمناسبة عيد ميلاده .. شوف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق 28 نوفمبر، وبهذه المناسبة حرصت أسرته على تهنئته، حيث نشرت زوجته كوليت الحلانى، صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها "عيد ميلاد سعيد".



زوجتة

كما نشرت دانا الحلانى، صورة تجمعها مع والدها الفنان اللبنانى، وكتبت فى تعليقها عليها: "أسعد عيد ميلاد لشخصي المفضل على هذا الكوكب شكرا لك على كل ما فعلته لنا، أتمنى لك سنة أخرى، بارك الله فيك"، فيما نشر الوليد الحلانى، تهنئة لوالده، حيث نشر صورة تجمعه به في إحدى الحفلات، وعلق عليها: "ينعاد عليك يا أبو الوليد .. بنحبك".



ابنته



الوليد الحلانى

كذلك هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، الفنان عاصى الحلانى، وكتبت فى تغريده عبر حسابها على موقع "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للحلو عاصي الحلاني، قد تجلب لك هذه السنة الصحة وراحة البال فوق كل شىء، لقد عرفنا بالتأكيد كم هي ثمينة هذه الأشياء في عام 2020، بارك الله في عائلتك الجميلة".



اليسا

على جانب آخر، وضح النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحات سابقة، أنه يميل إلى اللون الشعبى في الغناء، حيث انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره ومحبيه بعد طرحها، وكشف الحلانى عن سبب تأجيل ألبومه الجديد قائلا: كان من المفترض طرحه خلال الفترة الماضية ولكن أحداث لبنان وانتشار فيروس كورونا تسببت في تأجيله ومن المقرر طرحه نهاية هذا العام إذا تعدل الوضع.

وأحيا مؤخرا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا من أقوى حفلات هذا العام على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، والتى تفاعل معها جميع الحاضرين منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" ويا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير" وقدم عدد من أغانى العندليب عبد الحليم حافظ منها "سواح" و"ميل وحدف منديله" و"ابتدى المشوار" واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".

وشارك الوليد نجل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مع والده فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 الذى أقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية "من هون نحن يا بشر" و"طيور بالعالى" وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.