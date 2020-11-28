بالفيديو| لحظة عقد قران الفنانة ميار الغيطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الداعية مظهر شاهين مقطع فيديو من عقد قران الفنانة ميار الغيطي، اليوم، على شريف العلمي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وعلق الداعية على الفيديو:" منذ قليل أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ/ محمد الغيطي ، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين".

واحتفلت الفنانة ميار الغيطي بخطوبتها في يوليو 2019.

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة ميار الغيطي مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019، بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومن إخراج وليد الحلفاوي.