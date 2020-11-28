محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت سميرة في الصور على "دراجة بخارية"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

شاركت سميرة سعيد في لجنة تحكيم برنامج The Voice senior، وضمت لجنة التحكيم كل من هاني شاكر، ملحم زين، نجوى كرم.

كانت هذه تفاصيل خبر صور| سميرة سعيد على "دراجة بخارية" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.