شاهد.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها برفقة أبناء شقيقتها

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

وظهرت"نسرين" من خلال الصور برفقة

أبناء شقيقتها، وعلقت عليهم قائلة:"مرحبا جميل، حبايب خالتهم، الله يحفظهم ويسعدهم، ويسعد أطفالكم و حبايبكم يارب"، وقد تفاعل معها الكير من متابعيها عبر التعليقات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "الوجه الأخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمدعلى رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.