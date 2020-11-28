بالفيديو: مايك تايسون يلتهم أذن منافسه في عيد الشكر ويتحضر للنزال

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 06:11 مساءً - منذ 19 دقيقة

يلتقي النجم العالمي مايك تايسون قريبا بمنافسه الملاكم، روي جونز، في حلبة المصارعة في 29 تشرين الثاني، التي سيتم فيها السماح باستخدام “الضربة القاضية”.

وفي سياق التحضير للنزال المرتقب بين اللاعبين، والذي يتشوق إليه الجماهير، أكل الملاكم العالمي الملقب بـ “الرجل الحديدي”، مايك تايسون، أذن منافسه بعد أن قطع رأسه وقدمها على طاولة تجلس عليها عائلته في عيد الشكر.

نشر تايسون فيديو على قناته الرسمية في “يوتيوب” لعشاء عائلي هادئ، لكنه بدلا من الديك الرومي التقليدي، قدم رأس منافسه، روي جونز، المصنوع من الشوكولا، احتفالا بعيد الشكر.

ويظهر في الفيديو عائلة الملاكم على مائدة الطعام، ليقوم تايسون بقطع أذن الرأس ويقطعها ويأكلها، “بدم بارد”.

ويظهر لاحقا، أحد أبناء تايسون يقدم بقايا رأس منافس أبيه كوجبة للكلب الصغير الموجود في المنزل.

يذكر أن الملاكم تايسون التهم أذن خصمه إيفاندر هوليفيلد، أثناء القتال في الحلبة عام 1997، أمام آلاف المشاهدين.

تم تحديد جوائز كل من الملاكمين مايك تايسون وروي جونز، في النزال الاستعراضي المقرر بينهما يوم السبت المقبل.

ووفقا للصحفي الرياضي كيفن إيول، فإن تايسون سيحصل على 10 ملايين دولار، فيما سيكون نصيب جونز 3 ملايين دولار مقابل خوض النزال، مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل النسبة من مبيعات البث المدفوع.