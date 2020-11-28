بدرية طلبة تطلب الدعاء لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طالبت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بالدعاء للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا. نشرت بدرية صورة للاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بالله عليكم يلا كلنا ندعي لمؤمن زكريا يقوم بالسلامة، ادعوله ربنا يشفيه ويعافيه، دعوة حلوة من قلوبكم". وشاركت الفنانة بدرية طلبة، في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة: محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي، كما شاركت أيضًأ في مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر".

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