ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة تجمعها بمنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة تجمعها بالفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت ياسمين على الصورة: "حبيبتي". أخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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