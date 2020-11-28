إليسا ونجوى كرم تهنئان عاصي الحلاني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربتان اللبنانيتان نجوى كرم وإليسا، ابن موطنهما عاصي الحلاني بعيد ميلاده، اليوم الموافق 28 نوفمبر الجاري.

كتبت نجوى كرم تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "انت يللي على الحلى مندور، وما في نغم على نغمتك عاصي، إن شاء الله تعيّد بهنا وسرور، وتضلّ فارس شهم يا عاصي".

وكتبت إليسا، عبر حسابها بتويتر: "عيد ميلاد سعيد للحلو، قد يجلب لك هذا العام الصحة وراحة البال قبل كل شيء، لقد عرفنا بالتأكيد كم هي ثمينة هذه الأشياء في عام 2020، بارك الله في عائلتك الجميلة".

ومن ناحية أخرى، أحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا، 4 نوفمبر الجاري على مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29.