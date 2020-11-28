"الفرق كبير".. أول أغنية تجمع أصالة مع تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تستعد الفنانة أصالة نصري، خلال الأيام المقبلة، لطرح أغنيتها الجديدة "الفرق كبير" التي تجمعها لأول مرة مع المستشار تركي آل الشيخ.

ونشرت أصالة، بوستر الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريباً رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلّقتّ".

وأضافت: "كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيراً جديد.. تركي آل الشيخ".

أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

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