صور| سلمى أبو ضيف تخضع لجلسة تصوير جديدة.. ومنى زكي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة سلمى أبو ضيف لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت سلمى في الصور برسمة "تاتو" على يديها، وعلقت الفنانة منى زكي بوضع قلوب على الصور. يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، حكاية "لازم أعيش" مع الفنانة جميلة عوض، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

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