صور| أحدث ظهور للفنانة ديانا كرزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

خضعت الفنانة ديانا كرزون، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، وكشفت عنها لجمهورها.

ونشرت كرزون، صورا من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعرها أسود من سواد الليل.. وعيونها من خجلها تخجلك".

يذكر أن، الفنانة الأردنية ديانا كرزون، احتفلت مؤخرًا بحفل زفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري.