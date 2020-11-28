صور| أحدث ظهور للفنانة ديانا كرزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
خضعت الفنانة ديانا كرزون، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، وكشفت عنها لجمهورها.
ونشرت كرزون، صورا من جلسة التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعرها أسود من سواد الليل.. وعيونها من خجلها تخجلك".
يذكر أن، الفنانة الأردنية ديانا كرزون، احتفلت مؤخرًا بحفل زفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري.
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