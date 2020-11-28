انضمام ليلى عز العرب للجزء الثاني من "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة ليلى عز العرب، عن انضمامها لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وكتبت ليلى عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "باركولي يا أصدقائي نلت شرف الانضمام لمسلسل الاختيار ٢".

جدير بالذكر أن الجزء الثاني يكتبه هاني سرحان، يخرجه بيتر ميمي وهو مخرج الجزء الأول، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، إنتاج سينرجي.