زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت كوليت الحلاني، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم السبت ٢٨ نوفمبر.

ونشرت كوليت، صورة تجمعها بزوجها بطريقة رومانسية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن، كوليت الحلاني، عارضة أزياء لبنانية، وزوجة المطرب عاصي الحلاني، وتزوجا عام 1995، وأنجبت منه ٣ أولاد، هم: "الوليد، ماريتا، دانا".