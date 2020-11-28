زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت كوليت الحلاني، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم السبت ٢٨ نوفمبر.
ونشرت كوليت، صورة تجمعها بزوجها بطريقة رومانسية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".
يذكر أن، كوليت الحلاني، عارضة أزياء لبنانية، وزوجة المطرب عاصي الحلاني، وتزوجا عام 1995، وأنجبت منه ٣ أولاد، هم: "الوليد، ماريتا، دانا".
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