ياسمين الخيام: حققت ما أوصتني شادية به.. وهذه تفاصيل أيامها الأخيرة بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حلقة عُرضت مساء يوم الخميس، من برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، تحدثت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، عن علاقتها بالفنانة شادية، قبل حلول الذكرى الثالثة على رحيلها التي توافق اليوم 28 نوفمبر.

وقالت ياسمين "ربنا قدر لي الاقتراب منها أول ما بدأت تعتزل بشخصيتها اللي فيها صدق واحترام، شخصية مُخلصة في كل حاجة في كل تاريخها حتى لما جت تعتزل كانت معتزلة وهي مقتنعة بشكل كبير، وأخذت دور الزاهدة والمتصوفة المحبة لربها وسيدنا النبي".

وأضافت "كان حظي اني سافرت معها اكتر من عمرة في إحدى العمرات، كانت والدتها موجودة معانا وشفنا قرب العلاقة بينهما، والناس كانت تعرفها وتلتف حولها"، متابعة "شهادة حق اقولها كنت أراقب إزاي قاعدة في الحرم النبوي في خلوة معزولة عن الدنيا، تستمتع وانت بتبص لها وهي تسبح وتصلي حاجة جميلة".

وأشارت ياسمين إلى أن شادية هي من طلبت منها تسجيل أسماء الله الحسنى بلحن يُسهل عليها أن تحفظها، وبالفعل قمت بذلك وقلت لها "خلاص حققت لك وصيتك"، مشددة على أن شادية كانت تعتز جدا بتاريخها الفني ومشوارها، وكانت دائمًا تسأل عن الناس، وكانت محبة وبارة بأهلها وأصدقائها وكل المحيطين بها يعلمون ذلك.

وعن أيامها الأخيرة والتي قضتها في المستشفى، ورافقتها ياسمين، تقول "أشهد في الفترة الأخيرة كنت بصحبتها، وكانت صابرة جدا في عز ألمها، تحس انها على طول تسبح وتدعو الله تحس بيقين إن ربنا راضي عنها وأنها في اختبار"، لافتة أن الفنانة الراحلة كانت صوامة، وقارئة للقرآن ومحبة لأعمال الخير وتسأل عن زميلاتها، "ربنا أسعدني إني كنت برفقتها في اللحظات الأخيرة".

شادية واحدة من أشهر وأجمل فنانات زمن الفن الجميل، قدمت عشرات الأفلام التي يحبها الجمهور إلى اليوم، ويفضل مشاهدتها، ولها مئات الأغاني. رحلت عن عالمنا قبل 3 سنوات في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر.