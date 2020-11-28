صورة.. منة فضالي لمتابعيها: ابتسم وحقق أحلامك

وجهت الفنانة منة فضالي نصيحة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". نشرت"منة" صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"ابتسم وحقق أحلامك فرح وتمنى، المزيد من المستقبل يخبئ لنا الأفضل باذن الله"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. قائلة:"ابتسم وحقق أحلامك فرح وتمنى، المزيد من المستقبل يخبئ لنا الأفضل باذن الله"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. الجدير بالذكر أن آخر اعمال منة فضالي فيلم"زنزانة 7"، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، تامر أمين، عبير صبري، مصطفى هريدي، إيمي إسلام، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبدالعزيز، أيمن كشك.

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