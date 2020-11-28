شاهد.. ياسمين عبدالعزيز لـ منى زكي: حبيبتي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وظهرت"ياسمين" من خلال الصورة برفقة صديقتها الفنانة منى زكي، وعلقت عليها قائلة:"حبيبتي"، وردت عليها الفنانة منى زكي قائلة:"حبيبتي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. زكي، وعلقت عليها قائلة:"حبيبتي"، وردت عليها الفنانة منى زكي قائلة:"حبيبتي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، بطولة كريم فهمي، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي لقي إعجاب الكثير من الجمهور، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على الشاشات التفلزيونية في موسم رمضان الماضي.

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