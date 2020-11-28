أحمد زاهر عن فوز النادي الأهلي: خلص الكلام

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته الشديدة بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"زاهر" صورة للاعبي النادي الاهلي، وعلق عليها قائلاً:"الأهلي، نقطه ومن أول السطر، خلص الكلام، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي العظيم،

وهارد لك للزمالك الفريق المحترم"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوه ايضاَ بفوز النادي الأهلي.

يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء أمس الجمعة، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف،

في المباراة التي جمعت بينهما.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل"البرنس"، الذي خاض به الموسم الرمضاني السابق، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، من تأليف وإخراج: محمد سامي، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيزنية، ويستأنف حالياً تصوير دوره في مسلسل"لؤلؤ"، بطولة: مي عمر، إدوارد، نجلاء بدر، ملك أحمد زاهر، تأليف: زينب عزيز، وإخراج: محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.