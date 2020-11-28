صورة.. رضا البحراوي يهنئ النادي الأهلي بالفوز

حرص المطرب رضا البحراوي على تهنئة النادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"البحراوي" صورة للاعبي النادي الأهلي، وعلق عليها قائلاً:"الف مبروك للنادي الأهلي الفوز"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوه ايضاَ بفوز النادي الأهلي.

يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء أمس الجمعة، بعد

هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما.

الجدير بالذكر ان آخر اعمال رضا البحراوي كليب أغنيةبعنوان" أبويا قالي زمان"، بالتعاون مع المطرب مصطفى حجاج، وهى من كلمات أحمد سامى، وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان عزيز الشافعى، والذي حقق أكر من 5 مليون مشاهدة عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".