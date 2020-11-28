شاهد.. أحمد سعد يهنئ جماهير النادي الأهلي بالفوز

حرص المطرب أحمد سعد على تهنئة النادي الأهلي لتتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"سعد" صورة لعلم النادي الأهلي،وعلق عليها قائلاً:"الف مبرووك لجماهير النادي الاهلي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوه ايضاَ بفوز النادي الأهلي.
يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة، والذي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب".
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