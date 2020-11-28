الليلة.. انطلاق عرض "علاء الدين" على مسرح كايرو شو

يستعد النجم أحمد عز لانطلاق مسرحية "علاء الدين" من جديد في بداية الموسم الشتوي، وذلك اليوم السبت، على خشبة مسرح كايرو شو.
المسرحية استعراضية كوميدية، وتُعدّ التجربة المسرحية الأولى للنجم أحمد عز الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني".
مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل، وهم: حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو.
يذكر أن يستعد النجم أحمد عز لطرح مسلسله الجديد "هجمة
ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبري كل من: هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندا موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة وأخرين من النجوم.
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