بعد تتويج النادي الأهلي للمرة اللتاسعة.. كارمن سليمان: مبروك لمصر

أعربت المطربة كارمن سليمان عن سعادتها الشديدة بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"كارمن" صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"التاسعة للأهلي،

مبروك جمهور الأهلي العظيم، مبروك مؤمن زكريا، مبروك لمصر"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وهنأوها ايضاَ بفوز النادي الأهلي.

يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

مساء أمس الجمعة، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما.

جدير بالذكر ان آخر أعمال كارمن سليمان كليب بعنوان" لينا رقصة"، من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".