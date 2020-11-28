الليلة.. عرض "لا أحد هناك" بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لقطاع الصندوق، في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت 28 نوفمبر، فيلم " لا أحد هناك"، إخراج أحمد مجدي، وذلك في إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وجمعية الفيلم.

فيلم " لا أحد هناك "The Giraffe إنتاج مصري عام 2019م، مدته 75 دقيقة، تأليف

وتصوير وإخراج "أحمد مجدي"، ديكور " محمود لطفي، موسيقى "شادي الحسيني"، إنتاج"مارك لطفي ومحمود لطفي وأحمد مجدي"، تمثيل: أمجد رياض، سلمى حسن، أحمد قطب، أسامه جاويش، عمرو حسني، رشا مجدي، شذى محرم، هايدى قوسة.

شارك الفيلم في الدورة الأربعين لمهرجان

القاهرة السينمائي الدولي ويدور حول احباطات الشباب ومواجهتهم لعددٍ من القضايا المغلفة بالرمزية.

يعقب عرض الفيلم ندوة لمدير التصوير ورئيس جمعية الفيلم محمود عبدالسميع، يديرها الناقد عصام زكريا، وبحضور مخرج وأبطال العمل

جديربالذكر أن التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وجمعية الفيلم يستمر في السبت الأخير من كل شهر، حيث يتم عرض ومناقشة الأفلام خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال السينما بمصر والوطن والعربي.