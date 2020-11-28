محمد عز عن فوز الأهلي: البطولات اللي زي دي بتاعتنا

أعرب الفنان محمد عز عن سعادته الشديدة بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"عز" صورة له، وعلق عليها قائلاً:"الحمد لله مبرووك علينا، وهارد لك للزملكاويةلعبتوا ماتش حلو بس البطولات اللي زي دي بتاعتنا عااا، أهلاوي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوه ايضاَ بفوز النادي الأهلي.
يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد عز حكاية "بنات موسى"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، صبري فواز، ديانا هاشم، نادية رشاد،وياسر علي ماهر، صفاء جلال، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مصطفى عبدالسلام، محمد العمروسي،مجدي السباعي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.
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