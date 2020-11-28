تراند اليوم : بضهر عاري تماما .. سلمي أبو ضيف خطفت التريند من كلو – إتفرج

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف عدة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتظهر سلمى أبو ضيف بمظهر لافت، مرتدية فستان جذاب باللون الأحمر ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع لوك ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها الطبيعية.

وتظهر سلمي أبو ضيف في فيديو آخر وهي تحمل شنطة صغيرة على كتفها، باللون الأبيض، وتتحرك أمام المرآة لكي تبرز شكلها مع شكل الفستان.

وتعد سلمي أبو ضيف من نجمات الفن والمشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين”.

وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية “لازم أعيش” من مسلسل “الا أنا” الذي يعرض على قناة دي إم سي.

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية “لازم أعيش” من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.