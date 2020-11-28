هنا الزاهد تعليقا على صورتها مع والدتها: "من غيرك ولا حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت هنا، الصورة، وعلقت: "ربنا يخليكي لينا يا أحلى أم في الدنيا.. إحنا من غيرك ولا حاجة.. بحبك يا أمي".

وتجسد هنا الزاهد، ٩ شخصيات في مسلسلها الجديد"حلوة الدنيا سكر" المقرر عرضه قريباً على شاشة "دي إم سي"، والعمل إنتاج مشترك بين تامر مرسي، كريم أبو ذكري، وفكرة يسري الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي.

ويأتى المسلسل في إطار كوميدي، يعتمد على عدد من الحكايات المختلفة، والتي تكون بطلتها هنا ويشاركها في كل حكاية مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم: محمد كيلاني، حنان سليمان، أحمد فهمي، محمود عبد المغني، زهرة الحاروفي، ليلى عز العرب.