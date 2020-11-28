محمد علي رزق يستعد للزواج للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يستعد الفنان محمد علي رزق، للزواج للمرة الثانية، خلال الأيام المقبلة.

وقال رزق، ببرنامج "فين دي" الذي يقدمه الفنان إدوارد، إن هناك قصة حب تجمعه بفتاة سيتزوج منها خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن زواجه الأول استمر لمدة عام و٧ أشهر، لم ينجب خلالها أطفال.

وأضاف، أن زواجه الأول تم خلال ٧ أشهر فقط ما بين خطوبة وزواج، مؤكدا أن انفصاله عن زوجته الأولى، جاء نتيجة اختلاف الأفكار وعدم التوافق فيما بينهما، يرجع سببه لعدم وجود فترة كافية وقت الخطوبة، مشيراً إلى أن علاقته لا زالت طيبة معها ومع أسرتها.

يذكر أن الفنان الشاب محمد علي رزق، أعلن انفصاله عن زوجته سارة فهيم، يوم ١٤ فبراير العام الجاري.