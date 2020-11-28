عمرو عرفة بعد تتويج الأهلي بطلا لأفريقيا: "شكراً محاربي الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص المخرج عمرو عرفة، على توجيه رسالة للاعبي الزمالك، بعد نهائي بطولة أفريقيا، وتتويج الأهلي بطلا لها للمرة التاسعة.
وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً : "مبروك لكل أصدقائي الأهلوية المحترمين، وشكراً لمحاربي الزمالك".
وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي الذي أحرز هدفا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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