أحمد السعدني عن لاعب الأهلي عمرو السولية: "راجل وقلب أسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان أحمد السعدني، على توجيه رسالة للاعب الأهلي عمرو السولية، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب السعدني، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏راجل جداً وقلب أسد وحريف، وشخصية.. ما شاء الله عليك".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي الذي أحرز هدف قذيفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.