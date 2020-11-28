تراند اليوم : في ذكرى رحيلها.. هذه الصورة سبب طلاق صباح



حلت قبل يومين ذكرى رحيل الفنانة اللبنانية صباح، والتي طلقها أحد أزواجها بسبب إطلالة جريئة على المسرح.

وكان جو حمود أحد أزواج صباح، كشف في أحد لقاءاته التليفزيونية عن سبب طلاقهما وقال ان الامر يعود الى احدى اطلالاتها على المسرح خلال تقديمها مسرحية عام 1971.

وظهرت صباح وهي ترتدي شورت قصيرا جدًا، وكان وقتها هو يتحضر لخوض معركة الانتخابات وبدأ في جولاته فشعر أنه سيخسر وخرج من المسرح.

وفي صباح اليوم التالي تركها وذهب إلى الانتخابات، ولم يرى أحدهما الآخر سوى بعد انتهاء الانتخابات، لأن باعتباره رجل سياسي لم يتقبل ظهورها بهذه الإطلالة مما أدى الى نشوب خلاف بينهما ليكون ذلك احد اسباب انفصالهما.



