بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا.. محمد محمود عبدالعزيز يهنئ النادي الأهلي

حرص الفنان محمود عبدالعزيز على تهنئة النادي الأهلي لفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقياللمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
مساء أمس الجمعة، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما.
نشر"عبدالعزيز" صورة للاعبي النادي الأهلي، ولوالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وعلق عليها قائلاً:"مبروك الكاس للنادي الاهلى، مبروك نادى الزمالك أداء مشرف"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "قيد عائلي"، بطولة: صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.
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