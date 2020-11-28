بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. آمال ماهر توجه رسالة لجمهورها

وجهت المطربة آمال ماهر رسالة لجمهورها بعد تتويج النادي الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت آمال عبر حسابها قائلة: "بما إن الأهلي كسب امبارح وفرحة ما بعدها فرحة.. سر نجاحك موجود في روتينك اليومي، فحقق أهدافك بقوانينك أنت".

ويذكر أن كانت أقيمت أمس مباراة نهائي دوري

أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والزمالك على معلب استاد القاهرة الدولي، وتوج الأهلى بطلًا لدوري الأبطال، وتعد هذة المباراة النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وكانت استمرت أحداث المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي، حتى نجحت خطة الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويعد تأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا المرة الثامنة في تاريخه ليخوض هذه المباراة النهائية، وسبق وأن حصل على اللقب 5 مرات، لكنه أخفق مرتين ليحل في المركز الثاني عامي 1994، و2016.

وهذا هو اللقب التاسع للأهلي، إذ اقتنص النادي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.