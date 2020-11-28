صور.. مهرجان الشوكولاتة يستضيف العائلات و"الجخ" يحيى حفلًا في ساقية الصاوي

تستكمل ساقية عبدالمنعم الصاوي فعاليات مهرجانها السنوي "مهرجان الشوكولاتة" فى عامه الثامنة عشر بإحياء حفل شعري موسيقي لهويس الشعر العربي هشام الجخ بحضور مستمعيه ومحبيه، مساء أمس، الجمعة.

ويعد الجخ هو واحد من أهم الفنانين الذين دعمتهم الساقية منذ بداياتهم وحتى الآن ويعد أيضًا ضيفًا أساسيًا ضمن ضيوفها وفنانيها.

بدأ الحفل بدقات الفرقة الموسيقية على الآلات هى بداية الحفل وعلى تصفيق الجمهور مع صعود هويس الشعر العربي هشام الجخ، قدم الجخ مجموعة

من قصائده المميزة بدأها بـ "أيوة بغير، منطقي"، وتابع بـ "الصعايدة" التى قدمها للمرة الأولي على مسرح الساقية "ماتزعليش، طبعًا ماصليتش العشا" التى يهديها لأمه يرحمها الله.

وكعادة الجخ فى دعمه للمواهب الجديدة قدّم ثلاثة شباب ليلقوا شعرهم للمررة الأولي على المسرح وأمام الجمهور وهم "إسلام خلف، ألاء العبيري، خالد البسيوني".

استكمل الهويس الحفل بقصائد "تيودورا، خمسة الصبح، لقطة

الفراق، وختم بآخر قصائده الجديدة "الشتا مش ليك".

كما استضافت الحكمة عصر نفس اليوم ضمن فعاليات مهرجان الشوكولاتة العائلات وأطفالهم فى يوم جديد.

عاش الأطفال يوم مختلف مليء بالشوكولاتة خلال الألعاب وعروض السيرك والعرائس وسوق الشوكولاتة، ومن ضمن أهم هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة للمرة الأولي على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "كلمة من حرفين" من تأليف وإخراج المهندس، عبدالمنعم الصاوي، بالتعاون مع منظمة "سيف كيدز" منظمة "سيف كيدز" فى إطار مشروعاتها لأمان الأطفال، وتحت رعاية المجلس القومى للمرأة وهيئة بلانا انترناشونال، ويطرح العرض قضية التعدى على الأطفال وكيفية التصدى لها.