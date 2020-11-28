بالفيديو – إبنة ديانا حداد الصغرى أصبحت شابة وترقص مع والدتها بعفوية

متابعة بتجـــــــــــــرد: خطفت الفنانة ديانا حداد الأنظار من خلال رقصها مع اببنتها في مقطع فيديو جديد لتيك توك نشرته عبر صفحتها على تطبيق “إنستغرام”.

وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع وهي ترقص مع ابنتها وتشارك في تحدٍ جديد على موقع “تيك توك” من خلال بعض الحركات الراقصة العفوية وفي أجواء شبابية مفعمة بالنشاط.

وشاركت ديانا المقطع على صفحتها وعلقت قائلة: “اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري اخر العنقود ميره مياري اللي بعيش معها احلى ايام عمرها وطفولتها ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم اسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي بين النمة وابنتها التي بدت كأنها شقيقتها أو صديقتها، حيث اندهش المتابعين من سن إبنة ديانا وجمالها وملامحها التي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها.

من جهة ثانية، تعمل الفنانة اللبنانية حالياً على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.