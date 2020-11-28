متابعة بتجـــــــــــــرد: خطفت الفنانة ديانا حداد الأنظار من خلال رقصها مع اببنتها في مقطع فيديو جديد لتيك توك نشرته عبر صفحتها على تطبيق “إنستغرام”.
وظهرت النجمة اللبنانية في المقطع وهي ترقص مع ابنتها وتشارك في تحدٍ جديد على موقع “تيك توك” من خلال بعض الحركات الراقصة العفوية وفي أجواء شبابية مفعمة بالنشاط.
وشاركت ديانا المقطع على صفحتها وعلقت قائلة: “اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري اخر العنقود ميره مياري اللي بعيش معها احلى ايام عمرها وطفولتها ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم اسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي بين النمة وابنتها التي بدت كأنها شقيقتها أو صديقتها، حيث اندهش المتابعين من سن إبنة ديانا وجمالها وملامحها التي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها.
من جهة ثانية، تعمل الفنانة اللبنانية حالياً على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – إبنة ديانا حداد الصغرى أصبحت شابة وترقص مع والدتها بعفوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.