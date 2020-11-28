صوفي مونك تُصرّح: أطلقت هذه الشائعة عن نفسي

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت المطربة والممثلة الأسترالية صوفي مونك الشائعات التي ترددت حول حملها من شريك حياتها جوشوا جروس، واعترفت بأنها هي من أطلقت الشائعة، عندما تعاملت مع بنك للأجنة، وصرحت بأنها وخطيبها يريدان تكوين أسرة ما أثار حولها التكهنات.

وأوضحت صوفي مونك أن الأمومة في تخطيطها، ولكنها لا تحاول الآن الحمل أو إنجاب طفل، مفضلة التركيز على عملها، والتأكد من مشاعرها تجاه خطيبها جروس بعد أن مرت بعدة تجارب فاشلة من قبل.

وقالت صوفي مونك (40 سنة) إن علاقتها مستقرة مع جوشوا، وهي تريد تكوين أسرة معه، ولكن الإنجاب مشروع مؤجل حتى الآن، رغم أنها تحلم بالأمومة كثيراً.

وكشفت أنها تسعى الآن للعودة للغناء، ولكنها لا تدري إن كان المستمعون مستعدين لسماعها أم لا.

وكانت صوفي قد ولدت في لندن لأب إنجليزي وأم أسترالية، وانتقلت إلى أستراليا وعمرها عامين، وتدربت على الأوبرا وهي في الجامعة، وانضمت إلى فرقة غنائية للفتيات، ثم أصدرت أول ألبوم غنائي لها في 2003 بعنوان Calendar Girl أو فتاة التقويم.

واتجهت بعد ذلك إلى التمثيل حيث جسدت دور مارلين مونرو في أحد الأفلام وظهرت في أفلام عديدة مثل Spring Breakdown أو انهيار في الربيع عام 2009.

واتجهت صوفي بعد ذلك إلى عروض الأزياء والإعلانات.

ومرت بعد ذلك بعدة علاقات لم يكتب لها النجاح بدأتها بارتباطها بالعازف الأمريكي الشهير بينجي مادين قبل أن ينفصلا في فبراير 2008.