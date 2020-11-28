عادل إمام يحسم الجدل حول مشاركته بالموسم الرمضاني.. ويرد على إلهام شاهين

متابعة بتجــــــــــــرد: حسم الفنان المصري عادل إمام الجدل المثار حول حقيقة مشاركته بعمل فني ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، حيث أكد أنه قد اتخذ قراراً عقب انتهائه من تصوير مسلسل «فلانتينو»، الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، بأنه سيأخذ إجازة لا يعلم مداها.

وأشار إمام في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» إلى أنه في حاجة أكثر في الوقت الحالي للراحة، والاستمتاع مع العائلة، والتخطيط لأعمال فنية مختلفة، يلتقي بها مع جمهوره الذي يعتبره المتنفس الحقيقي له، نظراً لأن التمثيل وحب الجمهور يعني الحياة بالنسبة له.

ومن جانب آخر أعرب إمام عن سعادته بتصريحات الفنانة إلهام شاهين، التي قالت فيها أن نجوميتها بدأت عندما شاركته ببطولة فيلم «الهلفوت»، مؤكداً أنه وجد فيها فنانة مميزة تعشق الفن وتقدسه، وكانت ملتزمة لأقصى درجة، الأمر الذي خلق كيمياء كبيرة بينهما أثناء تصوير الفيلم، أخرجت العمل بشكل مميز.