راندا عوض تكشف سر تركها للبنان وسبب اعتزال التمثيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت الإعلامية المصرية منى الشاذلي الفنانة اللبنانية المعتزلة راندا عوض، وابنتها جميلة عوض في برنامجها "معكم" على قناة "سي بي سي".

وكشفت الفنانة راندا عوض عن جوانب خفية في حياتها، قائلة إنها تركت بلدها لبنان في سن الطفولة وجاءت مع أسرتها للإقامة في القاهرة بسبب الحرب الأهلية.







وعن سبب اعتزالها التمثيل قالت: "حبيت أكون نفسيا على طبيعتي"، مشيرة إلى أن التمثيل يضع الفنان تحت ضغط، ويفرض عليه تعبيرات مختلفة طوال الوقت، حسب طبيعة الأدوار التي يقدمها، وقررت الابتعاد عن الساحة حتى تعيش في سلام وحرية.

وأكدت راندا عوض أن بدايتها الفنية كانت من خلال مسرحية "ريا وسكينة" أمام الفنانة شادية وسهير البابلي، وجسدت في هذا العرض دور ابنة شادية، وكانت لاتزال في عامها الدراسي الأول بمعهد الفنون المسرحية.





وعن رأيها في موهبة ابنتها ذكرت أنها فخورة بنجاحها، ومعجبة جدا بدورها في مسلسل "إلا أنا" إذ جسدت شخصية مريضة بهاق بمهارة رائعة.

وتحدثت الفنانة الشابة جميلة عوض عن علاقتها بوالدتها، وأوضحت أنها كانت تصطحبها إلى الاستديو في مرحلة الطفولة، وكانت تقوم بعمل واجباتها المدرسية في الاستديو، الأمر الذي جعلها تحب التمثيل وتخطط للوقوف أمام الكاميرا.

وشهدت الحلقة عمل مشهد تمثيلي يجمع بين جميلة عوض ووالدتها، تحدثت جميلة خلاله باللهجة المصرية، وتكلمت الأم باللهجة اللبنانية، ونال المشهد إعجاب المتابعين.