هل رأيتم سنجابًا سكرانًا من قبل؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: في مدينة تلال إنفير غروف بولاية مينيسوتا اعتادت كاتي مورلوك أن تترك طعامًا للسناجب في حديقة بيتها، وأن تجلس وراء نافذتها لمراقبتها وهي تأكل، إلى أن حصل ما حصل.

نظفت مورلوك ثلاجتها من بقايا الطعام والفاكهة، وضعتها خارجًا كالمعتاد، وكان بينها كمثري تخمرت أخرجتها سهوًا.

أقبل عليها السنجاب نهمًا، فأكلها وثمل، وبدأ يتمايل وينقلب، قبل أن ينهض موازنًا نفسه، ليأكل منها ثم يصاب بالدوار من جديد.

تنبهت مورلوك للأمر، وخرجت مسرعة لتلمّ كل حبات الكمثري المخمرة، وهي قلقة من أن يصاب سنجابها هذا بأي ضرر، لكنه عاد في اليوم التالي وكأن شيئًا لم يكن.

