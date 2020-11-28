شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت شادية عن أغنيتها الوطنية الأشهر " يا حبيبتي يا مصر " ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليلة جدا اللقاءات التي كانت تجريها الفنانة شادية في التليفزيون وفي لقاء نادر كشفت عن كواليس وتفاصيل أغنيتها الأشهر " يا حبيبتي يا مصر " التي كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدي .

كشفت شادية خلال اللقاء أن الأغنية خرجت من جلسة جمعتها بالشاعر محمد حمزة والملحن بليغ حمدي فقد سمع حمزة بليغ يقول يا حبيبتي يا مصر فالتقط الجملة وقام بكتابة الأغنية كاملة في جلسة ولحنها بليغ أيضا في تلك الجلسة، وقالت شادية أيضا أن كلمة مصر كانت وقتها ليس لها وجود في الاغنية المصرية.

اليوم هو ذكري رحيل الفنانة الكبيرة متعددة المواهب شادية التي نجحت كمطربة وكممثلة بنفس الدرجة وكانت من أجمل الأصوات المصرية وكانت سيدة الغناء العربي أم كلثوم تؤكد أنها حينما تستمع لصوت جميل فإنها تذهب لسماع صوت شادية .

وحكت شادية أيضا خلال اللقاء عن أول سفرية لها خارج مصر مع والديها، قائلة: "بمجرد ابتعاد الباخرة عن الميناء شعرت بحب جديد دخل قلبى وهو حب الوطن"، مضيفةً أنها لم تستكمل مدة سفرها فكان من المقرر أن تقضي شهرا، لكنها عادت بعد 18 يوما.

وعن "شجرة شادية" التي يعرفها عائلتها والمقربون منها، فهي شجرة أمام منزلها على النيل، وأغنية "يا حبيبتي يا مصر" هي سبب تعلقها بها، دائما تراها وتتخيلها عندما تغني "ولا شاف النيل في أحضان الشجر".

يذكر أن الفنانة شادية غنت "يا حبيبتي يا مصر" عام 1970، وساهمت كثيرا في استرجاع الثقة وحب الوطن مرة أخرى بعد الشعور بالهزيمة التي هزت الثقة فى 1967 وأحبطت الكثير من النفوس.