شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الفنانة هدى رمزى بعد غياب.. والجمهور: "رغم السنين لسه زى القمر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة المعتزلة هدي رمزي في أحدث صورة لها بعد غياب، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي والفنانة سهير رمزي، وعلقت بوسي علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"حبيبتي هدي رمزي"، ونالت الصور إعجاب كبير من الجمهور والذي عبر عن إشتياقه لنجمتهم التي أشتهرت بجمالها المميز، وجاءت التعليقات كالتالي :"لسة زي القمر رغم السنين"، "من أجمل الفنانات في تاريخ السينما المصرية حتي تجاعيد الزمن عليها حلوة"، بينما علقت النجمة سمية الخشاب قائلة :"الله يابوسي الصوره تجنن أنا باعشق هدي رمزي الرقيقه الجميلة".



بوسي شلبي



هدي رمزي

وكانت قد ظهرت الفنانة هدي رمزي، في عيد ميلاد الفنانة بوسي الأخير، حيث نشرت مى نور الشريف مجموعة صور من الاحتفال العائلى فى منزل الأسرة، بحضور عدد من أصدقائهم منهم الفنانة هدى رمزى فى أحدث ظهور لها، من ناحية أخري كانت قالت الفنانة هدى رمزى فى تصريح لها، إن ليس لديها نية للعودة للفن مرة أخرى، خاصة أنها لا تجد ما يناسبها فى الوقت الحالى.



هدي رمزي وبوسي شلبي وسهير رمزي



هدي رمزي وبوسي شلبي

وبدأت الفنانة هدى رمزى حياتها الفنية فى سن الـ 17 عاما، عندما كانت طالبة فى الثانوية العامة، ففى هذه الأثناء كان والدها المنتج الكبير حسن رمزى، يحضر لفيلم بعنوان "الرداء الأبيض"، للنجمة الكبيرة نجلاء فتحى، وكان من المفترض أن بطلة الفيلم لها ابنة صغيرة، تم الاستقرار وقتها على الفنانة بوسى، والتى كانت طالبة فى الجامعة حينذاك، ولكن اعتذرت عن المشاركة فى العمل بشكل مفاجئ، بسبب انشغالها فى الامتحانات، ووقع أسرة العمل فى أزمة، فاقترحت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى على منتج العمل حسن رمزى أنها تريد ابنته لتلعب معها دور الابنة، حيث قالت له نصا "هدى بنت حلوة وملونة وهتنفع فى دور بنتى"، وبالفعل وافق رمزى بعد إلحاح شديد من "هدى"، والتى كانت ترغب هى الأخرى فى دخول عالم الفن، ولكن والدها اشترط عليها أن تنجح فى الثانوية العامة كى يسمح لها بالاستمرار فى عالم الفن، وهو ما حدث بالفعل وحصلت هدى على درجات مرتفعة للغاية، وكانت من الأوائل على دفعتها.