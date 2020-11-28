شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عرض فيلم "لا أحد هناك" فى الأوبرا بحضور مخرجه أحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اليوم جمعية الفيلم، في السابعة مساء، عرضا لفيلم "لا أحد هناك" في سينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية بحضور مخرجه الفنان أحمد مجدي، والناقد عصام زكريا، الذي يدير نقاشًا بعد انتهاء العمل.

شهدت الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضه الأول، كما شارك في الدورة الـ17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدورأحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهاً بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لإجراء عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وحصل على منحة آفاق للدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي.

وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.